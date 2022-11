Picchia la madre fino a fratturarle la mascella, 52enne in carcere

Arrestato dai carabinieri

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Fine dell’incubo per un’anziana di Mazara del Vallo, in provincia di rapani, picchiata e maltrattata dal figlio che le ha anche fratturato la mascella.

La donna è stata colpita violentemente al volto, come diagnosticato dai medici del pronto soccorso che l’hanno giudicata guaribile in oltre trenta giorni. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un mazarese di 52 anni. L’uomo avrebbe anche impedito alla madre di uscire per due giorni, chiudendola a chiave in casa. Il 52enne è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.