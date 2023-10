Pestata dalle compagne per non aver passato i compiti VIDEO

Il filmato ha fatto il giro del web

CESENA – Un episodio sconvolgente è avvenuto di recente a Cesena, quando una studentessa di un istituto superiore è stata picchiata selvaggiamente fuori dalla scuola da tre sue compagne di classe. La motivazione? Non aveva condiviso con loro i compiti.

Il video dell’aggressione

Come riporta il Corriere Romagna, il filmato della giovane picchiata dalle compagne ha rapidamente fatto il giro delle chat della scuola e del web. Dopo averlo visionato, preoccupati per la gravità dell’aggressione, numerosi genitori hanno deciso di denunciarla alle autorità. Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha immediatamente condannato l’accaduto. “Un episodio che colpisce per la sua violenza, un fatto grave che non va banalizzato”, ha dichiarato.

In un momento in cui le questioni legate alla sicurezza nelle scuole e nel contesto giovanile sono sempre più al centro del dibattito, questo episodio solleva ulteriori preoccupazioni e interrogativi sulla formazione dei giovani e sulla necessità di interventi educativi e preventivi. La comunità di Cesena chiede misure adeguate per prevenire simili episodi in futuro.



