L'orrore è ormai alle spalle. La nuova vita del cucciolo

PALERMO – Adesso per lui c’è solo amore. Lo stesso che gli era stato negato sin da quando aveva pochi mesi. Un amore che prende finalmente il posto della violenza. Caramello, il cane trovato in fin di vita in un appartamento della zona di piazza Don Bosco a Palermo, ha una nuova famiglia.

La rinascita di Caramello

Per il cucciolo, che adesso ha circa otto mesi e mezzo, una vera e propria rinascita, visto che le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate dopo un lungo e faticoso calvario. Dalla sua nuova casa l’incubo sembra lontanissimo, ma i volontari che l’hanno messo in salvo alla fine dello scorso anno, conoscono bene l’inferno che ha vissuto.

La violenza nella zona di piazza Don Bosco

Il 27 dicembre il cane fu trovato agonizzante nell’abitazione. Era stato preso a colpi di mazze dal suo ex padrone, un giovane che è stato successivamente segnalato dai volontari. L’associazione ha infatti denunciato tutto e chiesto già da tempo un’ordinanza sindacale contro di lui, che così non potrà più avere, possedere o detenere animali.

Il calvario

Caramello era stato trasportato in una clinica veterinaria in condizioni disperate, con fratture, lesioni interne e in stato di choc. Ma i volontari, tra cui Salvo Libero Barone, non si sono mai arresi. Hanno subito reso noto ciò che stava accadendo, chiedendo l’aiuto di tutti per sostenere le tante spese mediche che hanno permesso al cucciolo di tornare alla vita.

“C’è stata una grande partecipazione – spiega Barone – perché la storia di Caramello ha commosso tutti. Attraverso i suoi occhi abbiamo percepito l’orrore che ha vissuto. E ce l’abbiamo messa tutta per salvarlo”. Medici e volontari ce l’hanno fatta. E insieme a loro, Caramello è man mano rinato, lottando contro tre potenti virus e superando delicati interventi chirurgici.

Caramello nella sua nuova casa

Caramello adottato a Palermo

Tutti hanno tifato per lui e sin dai primi giorni del suo ricovero, in tanti si sono fatti avanti per adottarlo. “Ma dovevamo trovare la famiglia giusta – spiega ancora Barone – perché il cucciolo, nonostante sia ormai fuori pericolo, è comunque ancora delicato. In questi giorni è anche stato sottoposto a un’ulteriore operazione per la rimozione di un ferretto dalla zampa e dovrà tornare in clinica, ma il peggio è fortunatamente ormai alle spalle”.

“L’epilogo che tutti sognavamo”

Caramello ha ormai una nuova vita e anche un compagno di giochi, un cagnolino che vive con la sua nuova padrona ormai da diversi anni. Accucciato sul suo cuscino e al caldo, indossa anche un ciondolo in cui è stato inciso il suo nome. “E’ l’epilogo che tutti sognavamo – commenta ancora Barone – e siamo felici che ad occuparsene sia ora una persona di cui ci fidiamo pienamente. Tra l’altro è stato adottato a Palermo, così potremo andarlo a trovare quando vogliamo. E’ davvero il coronamento di un percorso fatto di grandi paure, ansie e angosce. Ma sono ormai lontane e fanno parte del passato”.