Picerno-Trapani 0-0, Antonini: “Nessuna voglia di vincere, uno schifo”

"Serve una svolta o metto i calciatori a giocare in giardino con mio figlio"

Il Trapani non va oltre lo zero a zero nella gara contro il Picerno, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. I granata, al secondo pareggio a reti inviolate di fila, cercavano la vittoria per provare a risalire la china in classifica e avvicinarsi alle zone alte della graduatoria.

Nulla da fare, però, per la squadra di mister Capuano, che non ha sfruttato nemmeno la superiorità numerica per oltre un tempo di gioco. Al 36′ del primo tempo, infatti, De Cianccio del Picerno si becca il secondo giallo e viene espulso. Nonostante il dieci contro undici, l’incontro è terminato comunque 0-0. E a fine gara il presidente del Trapani Valerio Antonini ha affidato il suo sfogo al social “X”.

“Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un ca… – scrive il patron granata -. A parte pochi eletti. Zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. Per la prima volta da quando sono Presidente, ho sperato negli ultimi 5 minuti che segnasse il Picerno, per come abbiamo NON giocato oggi, ce lo saremmo AMPIAMENTE meritati. E pensare che anche con il Charter sono andati questi signorini”.

“Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 Gennaio. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un Presidente più autorevole di me. Viva il Basket, i giocatori di Basket, la passione del Basket, tutta la vita. Senza se e senza ma”, ha concluso Antonini.