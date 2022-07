Pigliacelli: “Palermo era una scelta irrinunciabile”

Le parole del nuovo portiere rosanero dalla conferenza stampa di presentazione allo stadio "Renzo Barbera"

PALERMO – Il nuovo Palermo che affronterà la Serie B sta prendendo forma ed in casa rosanero è tempo di presentazione dei nuovi volti in arrivo dal mercato. Oggi è stata la volta di Mirko Pigliacelli, il nuovo portiere rosanero prelevato dal Craiova e pronto a competere con Massolo per una maglia da titolare tra i pali.

“Sono stato in Romania quattro anni – ha dichiarato Pigliacelli in merito alla trattativa per approdare in rosanero – poi la trattativa col Palermo è stata molto semplice. Con il Craiova stavamo parlando del rinnovo contrattuale, poi però ho ricevuto la chiamata tramite l’agente e ho deciso che da quel momento dovevo giocare a Palermo. Ha una grande storia e una grande piazza, era una scelta irrinunciabile infatti la trattativa è durata cinque minuti”.

Per Pigliacelli un ritorno in Italia avvenuto, come dichiarato dall’estremo difensore, solo nell’ottica di sposare la causa del Palermo: “La voglia di tornare è stata tanta ma quando c’è stato il primo interessamento del Palermo. Per me non era un obbligo tornare in Italia, in Romania ho fatto tanta esperienza ed è stato bellissimo. Io non torno in Italia, io vado al Palermo. Per me questo è un punto di partenza, dobbiamo cercare di riportare il Palermo dove merita di stare ovvero nella massima serie”.

Qualche parola anche per il tecnico Silvio Baldini, che il portiere rosanero sta conoscendo come allenatore e come uomo in questi primi giorni di allenamenti: “Baldini è un grande allenatore che ha fatto grandi risultati, l’ho conosciuto in questi giorni e c’è già grande sintonia. Dice sempre quello che pensa e chiede ai giocatori di dare tutto per la maglia che portiamo, deve essere un onore essere qui a Palermo”.

Spazio anche per parole al miele sul gruppo rosanero che sin dai primissimi momenti ha accolto Pigliacelli con grande calore: “Sono stato accolto in maniera eccezionale dai compagni, da far venire i brividi. Mi sento come se fossi qui da un anno. Il gruppo è stato molto importante nella passata stagione e questo si sapeva già ma quando sono arrivato è stato davvero incredibile”.

“La concorrenza in porta c’è fino a un certo punto – ha dichiarato infine Pigliacelli sul dualismo con Massolo per la maglia da titolare – io mi alleno sempre al massimo e poi sarà il mister a decidere chi gioca. La cosa importante è il gruppo e il raggiungimento degli obiettivi, se devo fare il massaggiatore per aiutare la squadra lo faccio”.