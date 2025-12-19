Pil, da Bankitalia stima +0,6% nel 2025 e nel 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nelle proiezioni macroeconomiche di dicembre il PIL dell’Italia aumenta dello 0,6 per cento nel 2025 e nel 2026, dello 0,8 nel 2027 e dello 0.9 per cento nel 2028. Lo rende noto la Banca d’Italia, ricordando che la metodologia utilizzata (condivisa a livello di Eurosistema) elabora stime su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative; senza questa correzione il PIL crescerebbe dello 0,5 per cento nel 2025, dello 0,7 nel 2026, dello 0,8 nel 2027 e dello 0,7 nel 2028.

L’inflazione al consumo è pari all’1,7 per cento in media nel 2025, all’1,4 nel 2026, all’1,6 per cento nel 2027 e all’1,9 nel 2028. L’incremento dell’inflazione nel 2028 riflette gli effetti dell’entrata in vigore del sistema di scambio di quote di emissione di inquinanti e di gas a effetto serra nell’Unione europea (EU Emission Trading System 2, ETS2), che determina un temporaneo aumento della dinamica dei prezzi dell’energia.

Al netto dei beni energetici e alimentari, l’inflazione è pari all’1,9 per cento in media nell’anno in corso, scende all’1,6 per cento nel prossimo e si stabilizza su tale valore nel biennio successivo.

