L'allarme è diffuso dalla Protezione Civile

PALERMO – Il giorno dell’Immacolata in Sicilia non sarà celebrato con delle condizioni meteo perfette. La protezione civile, infatti, ha diffuso l’allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte alle 24 di domani, 8 dicembre, per i temporali.

Sono previsti forti venti forti di burrasca dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca forte. Ci saranno anche delle forti mareggiate lungo le coste esposte.

