L'Anas sul posto

TRAPANI – Pioggia incessante sul Trapanese e arrivano i primi disagi alla viabilità. L’Anas informa dello stop al traffico sull’autostrada A29Dir/A ‘Diramazione per Birgi’, dal chilometro 0 al chilometro 7, a causa dell’allagamento della sede stradale.

Trapani e gli allagamenti

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto di autostrada. Trapani nelle ultime tre settimane è stata colpita da diversi nubifragi e ha dovuto fare i conti con tre allagamenti.