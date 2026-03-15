Pioggia e strade chiuse: domenica di traffico e disagi a Palermo

Stop alla Strapapà: la manifestazione è stata rinviata per il maltempo

PALERMO – Una domenica mattina all’insegna dei disagi per gli automobilisti palermitani. Diverse strade sono state chiuse per lo svolgimento della “Strapapà 2026”, in programma oggi 15 marzo a partire dalle 11 e la pioggia sta contribuendo alla congestione del traffico nelle zone limitrofe. La manifestazione non ha però preso il via: è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione, in accordo con il Comune, è stata presa dopo le piogge che da stamattina stanno interessando la città. Le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti reso impossibile lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.

Le strade chiuse per la manifestazione

La circolazione veicolare e pedonale era stata limitata in viale del Fante e dintorni, compresi alcuni tratti del Parco della Favorita. Lunghe code si sono registrate a Pallavicino, soprattutto da Mondello verso la città. La chiusura, prevista come da ordinanza comunale fino alle 14, sarebbe stata valida su un percorso di circa tre chilometri, con partenza da viale del Fante, viale Diana, corsia sinistra, viale Ercole, via Case Rocca e arrivo al Giardino Vincenzo Florio.

La manifestazione avrebbe portato lungo l’area della Favorita migliaia di famiglie: erano infatti oltre 4.000 i bambini iscritti, accompagnati dai rispettivi genitori, pronti a partecipare a una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Alla partenza della corsa avrebbe dovuto essere presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, invitato a dare simbolicamente il via alla manifestazione.

Lagalla: “La sicurezza è la priorità”

“Siamo naturalmente dispiaciuti per il rinvio – dice il sindaco Lagalla – ma la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie deve venire prima di ogni cosa. Parliamo di una manifestazione che negli anni è entrata a pieno titolo nella tradizione della nostra città e che rappresenta un momento molto importante di socialità e partecipazione”. “Proprio per questo – aggiunge – l’amministrazione comunale è pronta a sostenere gli organizzatori per individuare e concordare al più presto una nuova data che permetta di recuperare l’evento. Non vogliamo che un appuntamento così significativo venga cancellato per quest’anno. La Strapapà è una manifestazione che mette al centro i più piccoli, rendendoli protagonisti di una giornata pensata per loro e per le loro famiglie, ed è giusto fare ogni sforzo possibile affinché possa comunque svolgersi”

L’allerta gialla

Nelle scorse ore la protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta gialla valida per tutte le province. Sin dalle prime ore del mattino il maltempo è arrivato in Sicilia: una perturbazione atlantica, dopo aver colpito il nord-ovest d’Italia, si sposta infatti verso Sud, con piogge diffuse, temporali e raffiche di vento.