Pioggia torrenziale a Sestri Levante, frana sulla Statale in Val di Vara

Intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessun mezzo convolto

GENOVA – Il maltempo ha provocato una frana sulla Statale 523 Sestri Levante-Passo di Cento Croci, tra località Casali ed il bivio per San Pietro Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese (Genova). Unico collegamento della val di Vara resta la strada comunale per la frazione di Campegli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Non risultano persone o mezzi coinvolti. Disagi per i pendolari della vallata diretti alle fabbriche Fincantieri e Arinox e per le centinaia di studenti che utilizzano i mezzi pubblici.

Sul posto anche il sindaco di Castiglione Chiavarese, il personale del comune e uomini e mezzi dell’Anas che dovranno liberare la carreggiata da un enorme masso franato dalla collina a causa delle abbondanti piogge di ieri. Al momento non c’è una previsione sui tempi della riapertura della Statale.