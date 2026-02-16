 Piraino, frana sulla Statale 113: chiusa la carreggiata verso Trapani
Piraino, frana sulla Statale 113: chiusa la carreggiata verso Trapani

Sul posto il personale Anas
PROVINCIA DI MESSINA
di
1 min di lettura

PIRAINO – Frana a Piraino, nel Messinese, sulla Statale 113: chiusa la carreggiata in direzione Trapani. Lo comunica l’Anas in una nota che spiega che “.sulla SS113 “Settentrionale Sicula” è stata chiusa la carreggiata al km 92,280 a Piraino (ME), in direzione di Trapani, a causa della rottura di una rete paramassi che ha provocato una frana. Deviazioni sulla strada provinciale o sull’autostrada A20”.

“Sul posto – conclude la nota – sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

