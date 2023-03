Pisa-Palermo, Corini: “Stiamo studiando per diventare grandi”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine della partita contro gli uomini di D'Angelo

PALERMO – Ancora un pareggio per il Palermo, questa volta dal sapore di beffa dopo aver giocato un’ottima gara in casa del temibile Pisa di D’Angelo. L’allenatore dei rosa Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone al termine del match per commentare l’1-1 maturato all’Arena Garibaldi:

“Partita giocata molto bene dai ragazzi, interpretata alla grande – ha esordito il tecnico -. Un netto dominio dove abbiamo avuto tante possibilità per fare gol, siamo riusciti a realizzarne uno ma anche nel secondo tempo avevamo la percezione di essere in controllo e potevamo essere pericolosi. E’ veramente un rammarico, loro hanno tirato fuori un gran gol con Sibilli, ci era già capitato all’andata con Tramoni e Tourè, contro di noi hanno queste giocate con tiri dai venti metri imprendibili”.

“C’è grande delusione, dobbiamo accettarlo – prosegue Corini – però la percezione è che stiamo studiando per diventare grandi. Giocare una partita di questo livello su un campo difficile con una delle migliori rose del campionato deve essere motivo di orgoglio per noi, uno spunto per cercare sempre di migliorarci e portare a casa vittorie soprattutto quando fai prestazioni di questo tipo che meritano un risultato pieno”.

LA PARTITA E IL CITTADELLA

Non sono mancate le sorprese nell’undici titolare del tecnico di Bagnolo Mella, con un centrocampo tecnico e l’innesto di Soleri per la prima volta dal primo minuto: “Volevamo una squadra che palleggiasse, alla terza partita in una settimana se giri bene il pallone e hai qualità tecnica hai il predominio. Li abbiamo fatti correre, quando abbiamo preso tempo e spazio nella maniera corretta siamo stati molto pericolosi. Faccio i complimenti ai ragazzi, l’hanno preparata tutti bene e avevo la grande percezione che potessimo fare una grande prestazione”.

“Stiamo migliorando sulla consapevolezza e sullo sviluppo del gioco – continua – stiamo integrando i nuovi arrivi forzando anche qualcosa. E’ importante allargare il campo dei titolari e l’abbiamo fatto in queste tre partite, abbiamo visto giocatori che possono darci tanto. Per la prima volta Soleri ha giocato da titolare e mi va di fargli i complimenti, ha fatto una partita super. Ha lavorato, lottato, giocato in maniera qualitativa e sporco quando andava fatto. Questo certifica che quando i ragazzi hanno la loro occasione dimostrano il loro valore”.

Uno sguardo, infine, anche alla prossima gara del Palermo contro il Cittadella: “Il Cittadella si è risollevato, si è riposizionato in una zona di comfort che gli permette di aspirare ai play-off come ha sempre fatto negli ultimi anni. Sono molto aggressivi, sporcano molto le giocate e dovremo fare una super partita”.