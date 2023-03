Pisa-Palermo, Di Mariano: “Mai smesso di credere nelle mie qualità”

Le dichiarazioni dell'attaccante rosanero autore del gol del momentaneo vantaggio contro la compagine di D'Angelo

PALERMO – Nonostante un’ottima prestazione contro un avversario temibile, il Palermo esce solo con un pareggio in casa del Pisa di D’Angelo raccogliendo il suo quarto pari consecutivo. Francesco Di Mariano, autore del gol del momentaneo vantaggio e di una prestazione importante, è intervenuto in mixed zone al termine del match per commentare l’andamento della gara:

“Ci dispiace moltissimo, per come era finito il primo tempo meritavamo di stare almeno 2-3 a 0 contro una squadra molto forte. Venire qui e fare una partita di personalità è stato molto importante per noi e per il nostro cammino, dispiace non aver portato questa vittoria a casa. Sibilli ha trovato un grandissimo gol, un episodio che è andato a nostro sfavore ma ci portiamo a casa questo punto cercando di guardare avanti”.

“Questo gol lo dedico a mia figlia Isabel – prosegue l’attaccante rosanero -. Non ho mai smesso di credere nelle mie qualità, il mister non mi ha mai fatto mancare il suo apporto e la sua stima. Io sono a disposizione del mister, della squadra e della società. L’importante è che quando gioco cerco di dare tutto me stesso, poi le cose a volte possono riuscire e altre volte no”.

CITTADELLA E BRUNORI

Prossima sfida dei rosa contro il Cittadella per provare a ritrovare il successo: “Il girone di ritorno è sempre più difficile, le squadre ti conoscono meglio e fare punti è sempre più complicato. Andiamo a giocare in un campo difficile, conosciamo il Cittadella e non dobbiamo abbassare la guardia e cercare di imporre il nostro gioco per andare a vincere”.

Di Mariano ha concluso parlando di capitan Brunori che contro il Pisa ha sbagliato un calcio di rigore, in quinto non realizzato in questo campionato: “Brunori ha sbagliato il rigore e io dopo ho fatto gol, ognuno colma le lacune quando qualcuno sbaglia. Siamo vicini a Matteo, sappiamo che sa calciare i rigori e abbiamo pienissima fiducia in lui. Può capitare, sono annate, a volte le butti dentro tutte e altre no come io potevo fare il 2-0. Adesso non vogliamo cercare il pelo nell’uovo, siamo vicini al nostro capitano”.