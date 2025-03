Pisano: “Da La Vardera menzogne ripugnanti, sono stato aggredito”

La replica del parlamentare di Noi Moderati

“Sono allibito ed amareggiato per la violenta ed incomprensibile aggressione ricevuta da parte del deputato regionale Ismaele La Vardera il quale, utilizzando le inventate dichiarazioni di due mie ex collaboratrici, ha diffuso una calunnia che sta danneggiando in grave modo la mia immagine oltre che ferire la mia dignità ed infangare la funzione che pro tempore rappresento”.

Così, su Facebook, l’onorevole di Noi Moderati, Calogero Pisano, risponde alle accuse raccolte da La Vardera in un post che ricalca una successiva nota.

“Se è vero che vi sia stato un contenzioso giuslavorativo con le due signore, peraltro in via di risoluzione già dal mese di febbraio – scrive Pisano -, smentisco invece categoricamente, quanto asserito dalle ex collaboratrici rispetto ad “atteggiamenti ed avances” e a presunte richieste di prestazioni sessuali in cambio di un contratto di lavoro”.

“Nulla corrisponde al vero, non comprendo le ragioni di tali invenzioni e intendo portare l’intera vicenda nelle opportune aule giudiziarie, per mettere ognuno davanti alle proprie responsabilità e avere Giustizia”.

“Per questo ho dato mandato ai miei legali per avviare – conclude -, in ogni sede, i procedimenti a tutela della mia moralità ed onorabilità. Da La Vardera menzogne ripugnanti, ne risponderà in Tribunale”.