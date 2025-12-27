La doppia tragedia dopo aver trascorso il Natale insieme

PISTOIA – Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri: entrambe hanno perso la vita nel pomeriggio di Santo Stefano. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Pistoia. La prima, 87 anni, è rimasta vittima di un incidente: travolta da un’auto mentre attraversava la strada in via Fiorentina. La seconda, nuora della vittima, è stata stroncata da un malore improvviso, probabilmente provocato dallo choc emotivo nel vedere la suocera sull’asfalto, senza vita.

Un doppio dramma, avvenuto a distanza di poche ore dai festeggiamenti del Natale in famiglia. L’incidente è avvenuto verso le 18. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone e che si è fermato a dare soccorso, ha investito l’anziana; le cause sono in corso di accertamento.

La dinamica

Laura Mecheri (nella foto), che si trovava insieme alla vittima, probabilmente la stava accompagnando, è crollata a terra subito dopo l’impatto, ma come è stato accertato, non è stata colpita dal veicolo. A non lasciarle scampo, un arresto cardiaco causato dal forte choc emotivo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’automedica, ma i tentativi di rianimazione per entrambe le donne sono stati vani.

Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso. La polizia municipale ha transennato l’area per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta posizione di veicolo e vittime al momento del sinistro. I familiari e i parenti sono stati avvisati e sono accorsi sul posto. La vicenda – due donne della stessa famiglia morte nel giorno di festa e nella stessa circostanza, pur per cause diverse – sta suscitando molto dolore in tutta la città.