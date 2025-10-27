Pistola e munizioni sequestrate a Catania, un arresto

L'indagine delle Fiamme gialle

CATANIA – Una pistola e diverse munizioni sono state scoperte dalla Guardia di finanza durante una serie di controlli nei quartieri San Cristoforo e Civita, a Catania. Nell’abitazione di un uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, i militari hanno trovato una pistola Bruni modello 92, calibro 9mm. Modificata e con canna disostruita, rifornita con 5 proiettili pronti a essere esplosi. E tenuta insieme a un secondo caricatore, ulteriori 36 cartucce e 2 bossoli esplosi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi e ricettazione. Mentre la pistola, i proiettili e i bossoli saranno sottoposti a ulteriori accertamenti di tipo balistico e per il rinvenimento di eventuali impronte digitali.

Durante una perlustrazione nello storico quartiere della Civita, invece, le Fiamme gialle hanno rivenuto, occultate tra i rifiuti presenti in un cavedio per contatore idrico privo di sportello, 10 cartucce calibro 16mm da caccia. Le munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.