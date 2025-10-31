Più di mezzo chilo di droga nascosta in auto, arrestato

La sostanza è stata scoperta grazie all'intervento dei cani Mindy e Metì

PALERMO – Gli agenti della guardia di finanza, durante un controllo del traffico veicolare presso lo svincolo di Buonfornello, hanno fermato un’autovettura che viaggiava in direzione Palermo e, grazie all’intervento dei cani antidroga Mindy e Metì, hanno scoperto e sequestrato circa 550 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana trasportata da un soggetto residente in provincia di Palermo.

La sostanza era nascosta in un’intercapedine. Si tratta di circa 500 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, confezionati in involucri di plastica e pronti per essere immessi sul mercato, con un guadagno illecito stimato di diverse migliaia di euro.

La sostanza è stata sequestrata, mentre il responsabile, sentita l’Autorità Giudiziaria competente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.