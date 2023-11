La pizza surgelata di “Da Michele” va a ruba: ecco una nuova versione

La margherita 'frozen' ha avuto un grandissimo successo

NAPOLI – Grande successo per la pizza surgelata dell’antica Pizzeria Da Michele. La versione margherita ‘frozen’ è andata a ruba, così l’azienda ha deciso di lanciare sul mercato un’altra pizza ‘storica’ come la marinara.

Sui banchi frigo dei grandi supermercati, quindi, oltre alla margherita si troverà anche la marinara. Il packaging è stato studiato per ricordare quello classico della pizzeria da asporto: riprende il celebre logo della con il volto di Michele Condurro. Bastano 10/13 minuti di cottura a fiamma medio-bassa in una padella antiaderente con coperchio e la pizza costerà 2,99 euro.

“Un omaggio alla casa madre”

Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, afferma: “Proporre la marinara come seconda pizza in versione frozen è un vero e proprio omaggio alla nostra storica casa madre di Napoli, nota a tanti per offrire questa variante a ruota di carro, assieme alla margherita”.

Un pizzeria anche a Palermo

L’Antica Pizzeria Da Michele è una storica pizzeria di Napoli nata nel 1870 grazie alla famiglia Condurro. Vessillo della pizza in Italia e nel mondo, oggi è anche una catena che si è guadagnata il titolo di “Migliore Catena Artigianale di Pizzerie al Mondo” nel 2021 e nel 2022 per la classifica di “50 Top Pizza”. In Sicilia è presente a Palermo, in via della Libertà 34.