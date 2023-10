Plastic tax al sesto rinvio, Sibeg Coca-Cola: “Il governo la cancelli”

Luca Busi lancia un allarme che ormai si ripete dal 2019

CATANIA – «Plastic e Sugar Tax: siamo al sesto rinvio. Un nodo che ancora non è stato sciolto e che ogni anno, puntualmente, disallinea i nostri piani di sviluppo incombendo come una minaccia sul futuro. Queste tasse ormai da troppo tempo tengono in ostaggio imprenditori e lavoratori, rallentando la programmazione e destando forte preoccupazione».

L’allarme di Sibeg Coca-Cola

Così Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola – azienda siciliana che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce nell’Isola in esclusiva le bevande di The Coca-Cola Company – alla notizia dell’ennesima proroga a sei mesi (luglio 2024) delle due tasse che bloccano gli investimenti di una delle più importanti dorsali industriali del Paese.

«Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia – continua Busi – ha già rilanciato sull’urgenza di una cancellazione definitiva per allentare lo stato di incertezza che grava sul comparto. Una promessa a sostegno delle imprese arrivata da più parti, ma rimasta sempre sulla carta».

Aumento dei prezzi

«Se Sugar e Plastic Tax dovessero entrare in vigore a luglio del 2024, Sibeg – che in Sicilia pesa lo 0,04% del PIL, generando 36 milioni di reddito sul territorio – oltre a un inevitabile calo di vendite del 30 per cento, con importanti ricadute sul fatturato e con 151 posti di lavoro a rischio, sarebbe costretta a un aumento dei prezzi al consumo (su bevande vegetali, succhi, the e bibite analcoliche) del 25%, proprio nei mesi di alta stagione».

«Dopo questo trimestre anti-inflazione avremmo uno scenario inverosimile e inaffrontabile, che è necessario scongiurare per preservare da un lato gli investimenti, dall’altro una contrazione degli acquisti di materie prime. Chiediamo ancora una volta – conclude Busi – un intervento urgente per cancellare Sugar e Plastic tax: basta con le proroghe, che non fanno altro che prolungare un’attesa che si protrae ormai dal 2019».