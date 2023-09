Studio Bocconi: Sibeg nel 2022 fa lo 0,04 % del Pil della Sicilia

I dati sull'azienda che produce e distribuisce The Coca-Cola Company

CATANIA – In termini di risorse distribuite a famiglie, imprese e Stato, Sibeg Coca-Cola – storica azienda di Catania che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company – nel 2022 ha generato 36 milioni di euro (pari allo 0,04% del Pil regionale), sotto forma di stipendi, acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e contributi, collocandosi al primo posto nell’industria delle bibite e nell’industria delle bevande a livello siciliano.

La ricerca della Bocconi

Sono dati emersi da una ricerca realizzata da Sda Bocconi school of management relativa all’impatto socio-economico sul territorio di Sibeg, azienda con 360 dipendenti. “Una fotografia della nostra azienda – sottolinea l’amministratore delegato Luca Busi – che fa emergere il valore di una realtà in continua crescita, che ha trasformato una delle più importanti global company in un’azienda familiare a chilometro zero, capace di operare con grande responsabilità sociale e con un chiaro percorso di sostenibilità”.

Lavoro diretto e indotto

Sibeg Coca-Cola crea direttamente e attraverso il suo indotto 1.093 posti di lavoro (pari allo 0,1% degli occupati totali in Sicilia), con un totale di oltre 2.600 persone che beneficiano – parzialmente o totalmente – dai redditi di lavoro generati (direttamente e indirettamente). Secondo i dati di Sda Bocconi school of management, ad ogni posto di lavoro dipendente diretto corrispondono 3 posti di lavoro totali all’interno dell’economia regionale.

“Nello scenario, solo ipotetico, in cui venisse a mancare Sibeg Coca-Cola in Sicilia – continua Busi – la conseguenza sarebbe un aumento del numero di disoccupati pari a +0,4% (+0,07 punti di aumento del tasso di disoccupazione). Questo ci rende ancora più consapevoli della nostra responsabilità di attore del territorio e rafforza il nostro impegno quotidiano per creare e mantenere un ambiente di lavoro che valorizzi i talenti di tutti”.