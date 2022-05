Playoff promozione per la B1: Fly Marsala espugna campo Benevento 3-0

"È stata una fantastica giornata di sport non potevamo chiedere di più alle ragazze in un giorno così triste per il nostro coach"

MARSALA – È stata una bellissima vittoria la trasferta a Benevento per la gara di andata della Prima Fase dei PlayOff promozione per la B1 contro l’Accademia Volley. Un match che si sapeva essere di assoluta importanza per la GesanCom Fly Volley Marsala per poter affrontare la gara di ritorno con le giuste motivazioni forti di un risultato positivo che avrebbe mosso la classifica.

Una partita che ha visto l’assenza di Coach Marco Adornetto per la scomparsa del padre ed a cui si stringe in un sentito abbraccio tutta la società, dalle giocatrici, che al termine del match lo hanno pensato con un lungo abbraccio in campo che ha lasciato trasparire quanto sia forte l’affetto per il loro Coach, ai dirigenti ed ai quadri tecnici che insieme alle atlete gli hanno dedicato la vittoria. È stato un netto 0- 3 con i parziali 12/25, 16/25 e 21/25 che premia le ragazze, guidate in panca dal D.S. Peppe Viselli.

LA GARA

Nello Starting Six il Coach marsalese schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Modena, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero De Marco. Coach Vittorio Ruscello schiera Maria Tenza al palleggio, le centrali Valentina Russo e Ketty Vinaccia, le bande Chiara Tenza e Dora Sollo, chiude la diagonale l’esperto opposto Anna Pericolo.

Primo set ben gestito dal Dream Team lilibetano che si porta in vantaggio 4/8 già dalle prime fasi di gioco e grazie all’implacabile opposto Diana Spanò obbliga il Coach sannita al timeout sul 11/16. Da quel momento, nulla concedono alle avversarie le libellule biancoazzurre, tanto da chiudere il parziale 12/25. Il secondo set inizia con un sostanziale equilibrio fino al 14/13 per le giallorosse, che sembrano poter provare a far loro il parziale, ma le marsalesi grazie ad un turno di battute strepitoso di Chiara Scirè ed una ottima vena realizzativa sia di Diana Spanò che di Giulia Modena si portano prima sul 15/18 e dopo sul 16/25.Terzo set inizialmente ad appannaggio della Fly ,1/8 prima e 7/14 al timeout di Ruscello dopo. Ma è proprio quel riposo che ricarica le batterie delle padrone di casa che recuperano fino al 14/17, ma la consueta accelerazione delle libellule marsalesi prima, porta il risultato sul 15/20 e, dopo un bel punto a punto, sul 21/25 del finale.

L’INTERVISTA

“È stata una fantastica giornata di sport – dichiara il Presidente della Fly Maurizio Falco – non potevamo chiedere di più alle ragazze in un giorno così triste per il nostro Coach al quale idealmente e fraternamente faccio giungere le sincere e sentite condoglianze di tutta la società. Desidero anche segnalare la splendida accoglienza da parte della società Accademia Volley Benevento, le belle parole rivolte a Coach Adornetto nel pre-partita indice di grande sensibilità ed una serena ed elegante dichiarazione post partita del Presidente Dante Ruscello che fa diventare, quello odierno, un grande momento di sport”.

IL TABELLINO

GesanCom Fly Volley Marsala: Scirè 16, Pirrone 8, Spanò 11, Campagna 7, Simoncini 0, Modena 13, Titone 0, De Marco (L), Lo Iacono ne, Antico ne. Allenatore: Peppe Viselli.

Accademia Volley Benevento: Russo 5, Tenza M. 5, Pericolo 14, De Cristofaro 1, Tenza C. 3, Vinaccia 3, Sollo 4, Ricciardi 0, Cona (L). Allenatore: Vittorio Ruscello.