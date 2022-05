Playoff Serie C: sarà Palermo-Triestina. Gli accoppiamenti

I rosanero scenderanno in campo per il match di andata domenica 8 maggio a Trieste, col ritorno al Barbera fissato per il 12

IL SORTEGGIO

PALERMO – Il Palermo di Silvio Baldini nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C sfiderà la Triestina (quinta nel girone A) che al secondo turno ha eliminato la Pro Patria (2-1). I rosanero scenderanno in campo per il match di andata domenica 8 maggio a Trieste, col ritorno al Barbera fissato per il 12. Di seguito tutti gli accoppiamenti: Feralpisalò-Pescara

Foggia-Virtus Entella

Palermo-Triestina

Cesena-Monopoli

Renate-Juventus U23

