Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

MILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, torna a collaborare con GCDS in occasione della Milano Fashion Week, con un sodalizio iniziato in passerella: durante il fashion show GCDS, Ploom ha dialogato con l’universo creativo del brand attraverso accessori esclusivi ad hoc, come “ploom case” realizzata da Giuliano Calza proprio prendendo ispirazione dalla Comma Bag, borsa di riferimento di GCDS.

A seguire, il GCDS 10th Year Anniversary After Party powered by Ploom ha acceso il Palazzo del Ghiaccio di Milano con uno tra gli appuntamenti più attesi del calendario: una notte in cui musica, creatività e socialità hanno celebrato l’energia condivisa dei due brand.

L’atmosfera ha rievocato idealmente quella della Tabaccheria GCDS, il progetto natalizio che aveva segnato il precedente capitolo della collaborazione tra Ploom e il brand. Un takeover urbano capace di trasformare una storica tabaccheria milanese in uno spazio di incontro e sperimentazione.

