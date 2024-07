Plusvalenze Juventus, chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli

Una decina gli indagati, tra cui Nedved, Arrivabene e Paratici

ROMA – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e per altri ex dirigenti del club bianconero, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici nell’ambito dell’indagine relativa alle plusvalenze e alla manovra stipendi.

Una decina gli indagati accusati, a seconda delle posizioni, di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

Il procedimento, coordinato dall’aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice, era passato sotto la competenza dei giudici romani dopo la decisione della Cassazione sull’incompetenza territoriale della Procura di Torino.