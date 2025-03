Pnrr, cabina di coordinamento a Catania: focus sui progetti dei Comuni

L'incontro in Prefettura

CATANIA – Si è svolta martedì 24 marzo nella Prefettura di Catania una nuova riunione della cabina di coordinamento per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’incontro, convocato dal prefetto Maria Carmela Librizzi, ha avuto l’obiettivo di monitorare l’avanzamento degli interventi finanziati dal Pnrr nel territorio e di favorire la collaborazione tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori.

La riunione sul Pnrr

La riunione si è concentrata in particolare sullo stato di avanzamento dei progetti di cui sono soggetti attuatori i Comuni della Città Metropolitana di Catania. Come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presente con un proprio referente, una specifica attenzione è stata dedicata ai progetti destinati a potenziare i servizi alla persona, rivolti in particolare alle fasce deboli della popolazione, come anziani e disabili. I Comuni di Catania, Acireale, Belpasso, Caltagirone, Giarre e Palagonia sono i soggetti attuatori di questi specifici interventi.

Focus sulle criticità e invito al massimo sforzo

La cabina di coordinamento ha poi approfondito lo stato delle restanti progettualità in corso di esecuzione, con un’attenzione particolare a quelle che presentano maggiori criticità. Il prefetto Maria Carmela Librizzi ha invitato i sindaci e i referenti Pnrr delle amministrazioni comunali a “profondere il massimo sforzo per il completamento degli interventi avviati”.

Inoltre, il prefetto ha sollecitato la partecipazione ai mirati incontri che la ragioneria territoriale dello Stato dedicherà all’individuazione degli accorgimenti necessari per superare le criticità emerse e raggiungere i target previsti dal Piano. L’attività di monitoraggio delle singole progettualità da parte della cabina di coordinamento proseguirà nelle prossime settimane.

Nel corso dell’ultimo anno si sono tenute diverse riunioni in prefettura per monitorare lo stato del Pnrr.