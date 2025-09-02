Pnrr, Cgil attacca. La Regione: “In Sicilia speso il 31,63% delle risorse”

La denuncia del sindacato e la risposta della Regione

PALERMO – “Manca meno di un anno alla scadenza del Pnrr e in Sicilia si è ben lontani dagli obiettivi di spesa previsti, col rischio che ingenti risorse debbano essere restituite e importanti interventi non vengano realizzati. Dalla rilevazione del 30 giugno 2025 si ricava che sono stati spesi solo 4.695.851.861, meno di 1/3 della dotazione economica”.

Lo denuncia la Cgil Sicilia che rileva la mancanza di “progressi significativi nell’avanzamento dei lavori delle opere previste e il mancato rispetto dei target di crescita occupazionale di donne e giovani”. Ma la Regione replica.

Pnrr, Cgil attacca

Arrancano dunque – secondo il sindacato – anche i pagamenti da parte dei soggetti attuatori, attestandosi su una percentuale di poco superiore al 29% e collocando l’isola tra le ultime regioni d’Italia. “La cabina di regia regionale, per il monitoraggio e l’indirizzo politico delle risorse- affermano Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Francesco Lucchesi, componente della segreteria regionale- si è riunita solo all’atto della costituzione. In pratica non ha funzionato e il risultato è questo, su un piano che peraltro di revisione in revisione risulta già snaturato rispetto agli obiettivi e alle ambizioni iniziali”.

Ambizioni, ricordano i due esponenti della Cgil, “relative a una grande infrastrutturazione sociale, ambientale e digitale del Paese che consentisse il superamento dei grandi divari territoriali, sociali e di genere esistenti”. I due esponenti della Cgil rilevano peraltro che “la Sicilia rischia tra una anno, alla fine dell’intervento, di non avere tratto i dovuti frutti dalle enormi risorse messe a disposizione e di registrare lo stop della crescita del Pil registrata in questi due anni , un dato di fatto drogato- sostengono Mannino e Lucchesi- da circostanze momentanee, dagli effetti non duraturi”.

La Regione: “In Sicilia speso il 31,63% delle risorse”

Sul sistema informativo Regis, unica piattaforma ufficiale per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti Pnrr, i dati aggiornati al primo settembre mostrano una percentuale dei pagamenti relativa alla Sicilia pari al 31,63%, per un importo di oltre 5 miliardi di euro, su un totale di quasi 15,9 miliardi di finanziamenti complessivi. La Regione è “soggetto attuatore” di appena 1,8 miliardi, pari a circa l’11% delle risorse a disposizione. Questo significa che la maggior parte dei fondi è gestita da Comuni, enti pubblici nazionali e altri soggetti”. Lo precisa Palazzo d’Orleans in merito ai dati diffusi oggi dalla Cgil.

“La Regione è costantemente impegnata, attraverso un’apposita Cabina di regia che possa supportare e coadiuvare i dipartimenti regionali nella programmazione e nella spesa dei fondi, oltre che nel monitoraggio e nel coordinamento delle attività”, conclude la nota.