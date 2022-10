Pnrr, ok al finanziamento per l’impianto di gestione anaerobica

“Il progetto è quello di trasformare Bellolampo in un polo impiantistico all’avanguardia“

3' DI LETTURA

PALERMO – “Il progetto presentato dalla RAP lo scorso marzo 2022, su delega e d’intesa con la SRR Palermo Area Metropolitana, presso il Ministero della Transazione Ecologica, ha già ricevuto un primo significativo risultato: è stato ammesso al finanziamento posizionandosi, in graduatoria, al 28° posto su circa 550 proposte di finanziamento presentate da tutta Italia”. A darne comunicazione è l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso.

Il Ministero della Transizione Ecologica, con decreto n. 183 del 30 settembre 2022, ha approvato la graduatoria preliminare delle proposte ritenute strategiche per quanto riguarda gli impianti infrastrutturali, sul tema del trattamento dei rifiuti, considerando ammissibile di finanziamento, a ricadere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, l’impianto anaerobico/aerobico per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata con produzione di biometano e compost di qualità, per un importo di circa 38 milioni di euro, oltre IVA, a valere sulla Linea di intervento B (ammodernamento o realizzazione di nuovi impianti rifiuti).

L’impianto, previsto nel Piano Industriale di RAP, che a breve sarà trasmesso all’Amministrazione Comunale, potrebbe vedere la luce nel 2025, è destinato a trattare 60.000 t/anno di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e 18.500 t/anno di sfalci di potatura, con recupero/produzione di 14.500 t/anno di compost di qualità e di circa 640 Sm3/h di biometano che verrà consegnato nella rete del gestore AMG. L’impianto è destinato a trattare la produzione di rifiuti non solo del capoluogo siciliano ma di tutti i Comuni dell’Area Metropolitana e oltre, fino a saturazione della potenzialità di trattamento.

“Il progetto, seppur ambizioso ma già avviato – spiega Caruso – è quello di trasformare Bellolampo in un polo impiantistico all’avanguardia, per un miglioramento della sostenibilità di tutti i processi produttivi riguardanti il trattamento dei rifiuti organici; rappresenta l’innovazione di infrastrutture considerate la chiave di svolta per coniugare tutela ambientale ed economicità nel settore dei rifiuti perché oramai il futuro – conclude l’Amministratore – è l’economia circolare”.

“Una ottima notizia per i palermitani l’ammissione al finanziamento PNRR dell’impianto di Gestione Anaerobica per produzione di biometano e biogas da realizzare a Bellolampo“ a dichiararlo è Antonino Randazzo, consigliere comunale appartenente al M5S. “Un progetto – continua Randazzo – che nasce grazie alle eccellenti professionalità della Rap, che sposa in pieno i principi di economia circolare e che può finalmente rappresentare una svolta positiva in termini di gestione dei rifiuti per tutta l’area metropolitana di Palermo. Per Palermo e la Sicilia non sono necessari impianti obsoleti come gli inceneritori ma sono fondamentali impianti di questo tipo che – conclude Randazzo – oltre a garantire la produzione di biometano e biogas non inquinano e rispettano l’ambiente“.

“Il finanziamento con fondi PNRR dell’impianto per la produzione di bioemetano dai rifiuti organici a Ballolmpo, conferma che la line da seguire è quella tracciata dalla precedente amministrazione“. A dichiararlo è Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione Comunista di Palermo. “Lagalla la smetta di esasperare i cittadini con un piano straordinario di raccolta fallimentare perché non sostenuto dalla pulizia ordinaria. Lagalla – conclude La Torre – la smetta di proporci inceneritori che avveleneranno la città e punti sull’impiantistica necessaria all’economia circolare, salutare e sostenibile, finanziabile con fondi comunitari“.

In foto: l’impianto biometano di gestione Anaerobica