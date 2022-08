Pnrr: Savoca, arrivano i fondi per la scuola

L’annuncio del sindaco

Il Comune di Savoca ha ottenuto un finanziamento, unico nella provincia di Messina, di 127.800 euro da parte del Ministero dell’Istruzione per la Realizzazione di una mensa scolastica a servizio del plesso scolastico della frazione Rina – Savoca.

Un importante finanziamento inserito nell’ambito del PNRR (Missione 4, Istruzione e Ricerca, Componente 1, Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) che fa parte del “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Massimo Stracuzzi è il Sindaco di Savoca “solamente il nostro comune e la Città Metropolitana di Messina sono stati ammessi in tutta la provincia messinese. Possiamo così completare una serie di servizi essenziali per i ragazzi che frequentano il plesso scolastico che ospita la scuola Primaria e secondaria di I grado della frazione di Rina. L’obiettivo è quello di inaugurare, al più presto, la scuola completamente ristrutturata, efficientata eammodernata”. Questo importante finanziamento conferma l’impegno nella programmazione e nella realizzazione dei progetti di interesse collettivo. “Nei giorni scorsi abbiamo ottenuto anche il finanziamento del Ministero della Cultura per la biblioteca comunale pari ad € 4.366, per l’acquisto di libri che permetterà di potenziare e migliorare la dotazione dei testi per l’utenza – prosegue Stracuzzi – e il nostro Comune è stato inserito nella graduatoria dei progetti finanziabili dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, con un progetto del valore di 100.000 euro che permetterà di realizzare l’illuminazione artistica ad efficienza energetica delle aree esterne del Castello Pentefur. Un ulteriore finanziamento regionale di 20.961 euro è stato ottenuto nell’ambito del progetto per la Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”.