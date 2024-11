PNRR, Venezia (PD): “Spesa ferma e rischio flop per la Regione”

"La rendicontazione è alle porte e la Sicilia ha impiegato solo 727 milioni dei 2 miliardi assegnati"

PALERMO – “Mentre la scadenza della rendicontazione del PNRR è ormai alle porte la Sicilia ha impegnato solo 727 milioni su un totale di 2 miliardi e 150 milioni di euro assegnati e ha effettuato pagamenti solo per 99 milioni di euro. Un dato molto preoccupante che mette a rischio centinaia di interventi sul territorio regionale”. Lo dichiara Fabio Venezia, deputato regionale del PD e vice presidente della Commissione Bilancio all’ARS.

“La regione nelle sue varie articolazioni – continua il deputato ennese – gestisce come soggetto attuatore ben 1763 progetti e molti di questi ancora non sono nemmeno stati appaltati. E mentre la sanità regionale è in ginocchio molti dei 600 interventi finanziati nell’ambito della Missione Salute, per un totale di 980 milioni di euro, rischiano di non partire. A ciò si aggiungono i notevoli ritardi dei pagamenti che stanno creando grossi problemi alle imprese esecutrici dei lavori”.

“Il Governo Schifani – conclude Venezia – attui subito un dettagliato monitoraggio e spinga i Dipartimenti e gli altri soggetti attuatori delegati dalla Regione ad appaltare celermente i lavori e ad effettuare immediatamente i pagamenti. È inammissibile che la Sicilia sprechi la grande opportunità del PNNR e, a causa dell’immobilismo regionale, a pagare un prezzo così alto siano i cittadini e territori che da molti anni aspettano infrastrutture e servizi”.