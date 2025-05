Nzikwinkunda e Camporesi trionfano alla 24ª Maratonina di Terrasini

Menzione speciale per i 93enni Nino Macaluso e Francesco De Trovato

Confermando i pronostici della vigilia, Onésphore Nzikwinkunda e Chiara Camporesi si sono aggiudicati la 24ª edizione della Maratonina di Terrasini. La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@ con il patrocinio del Comune di Terrasini, era valida anche come Campionato Regionale di Società Assoluto e come seconda prova del circuito “Mare e Monti”.

Per l’atleta burundese tesserato con l’ASD Sicilia Running Team, il successo odierno rappresenta un bis dopo la vittoria del 2023. Gara senza storia per Nzikwinkunda (quarto quest’anno alla Stramilano), che ha condotto in solitaria dall’inizio alla fine, chiudendo in 1h07’33”. Seconda piazza per il giovane Alessio Azzarello (Universitas Palermo) con il tempo di 1h15’17”, seguito dal partinicese Giovanni Soffietto (vincitore di cinque edizioni a Terrasini) che ha completato il podio in 1h17’07”.

In campo femminile, dominio netto per Chiara Camporesi (Dinamo Running), vincitrice lo scorso ottobre dell’Half Marathon Perla del Tirreno di Cefalù. Per la 39enne romagnola, trionfo con il crono di 1h27’53”. “Percorso stupendo – ha commentato a caldo –, con una veduta mozzafiato sul golfo di Terrasini e i suoi faraglioni. Vincere è sempre bello, oggi lo è stato ancora di più”. Completano il podio femminile Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico), seconda grazie a una gara in progressione e Simona Sorvillo (Trinacria Palermo), vincitrice dell’edizione del 2024, terza in 1h34’52”.

Non solo la Maratonina a Terrasini

Inserita nel calendario nazionale FIDAL (categoria Bronze), la manifestazione ha proposto anche due gare alternative: la “Vivi Terrasini” (7 km, un giro del tracciato), valida come prova del BioRace, vinta da Roberto Di Bella (Amatori Palermo) e Emily Inzirillo (Equilibra Running Team), e la “Corri Terrasini” (14 km, due giri), che ha visto i successi di Francesco Paolo Tona (Team Atletica Palermo) e, tra le donne, di Serena Zeferino (Universitas Palermo).

Nel Campionato Regionale di Società Assoluto, il titolo femminile è andato alla Pietro Guarino Rosolini, mentre tra gli uomini ha trionfato l’Universitas Palermo. Ben 648 gli atleti al traguardo complessivamente nelle diverse distanze. Menzione speciale per Nino Macaluso e Francesco De Trovato, entrambi 93enni, che hanno completato la prova da 7 km, veri simboli della passione per la corsa. Da segnalare anche la significativa partecipazione straniera: dieci le nazioni rappresentate, con atleti provenienti, tra gli altri, da Stati Uniti, Spagna, Svezia, Ucraina e Venezuela.