Policlinico, degenza dedicata a pazienti con patologia tumorale

"Attivati ​​4 posti letto, colmata una carenza strutturale"

CATANIA – Da oggi, per la prima volta, l’Unità operativa complessa di Oncologia medica del Policlinico di Catania, diretta da Hector Soto Parra, dispone di una degenza dedicata ai pazienti impegnati in percorsi diagnostico-terapeutici correlati alla patologia tumorale.

Finora, infatti, l’assistenza si era svolta unicamente in regime ambulatoriale e di day Hospital, senza la possibilità di ricovero diretto in un reparto specialistico. Con il nuovo percorso, spiegano dal Policlinico, si riducono i ricoveri in reparti non specifici e gli accessi ripetuti al pronto soccorso, contribuendo ad alleviarne il sovraffollamento.

La scelta organizzativa della collocazione dei posti letto, in continuità con il reparto di Medicina Interna consente, inoltre, una gestione integrata e più funzionale dei pazienti complessi e con altre patologie, condizioni particolarmente frequenti nella popolazione oncologica. L’appropriatezza clinica si unisce, infine, a una efficienza nell’utilizzo delle risorse a disposizione.

“L’attivazione di quattro posti letto, previsti nella rete regionale -spiega il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – è un passaggio di grande rilievo per l’assistenza sanitaria della Sicilia orientale che colma una carenza strutturale significativa e segna un cambiamento di paradigma nella sua organizzazione. E’ un primo passo verso un percorso di rafforzamento dell’assistenza oncologica, orientato a una presa in carico continuo del paziente, capace di integrare attività ambulatoriale, terapie programmate e gestione delle urgenze cliniche. L’obiettivo auspicato -conclude il direttore- è la creazione di un reparto più ampio e strutturato, pienamente dedicato ai bisogni dei pazienti oncologici”.

“La disponibilità di letti dedicati in oncologia costituisce una risorsa essenziale – sottolinea Soto Parra – perché consente una gestione appropriata delle complicanze cliniche e delle tossicità dei trattamenti, migliorando la qualità e la sicurezza delle cure in un contesto specialistico ad hoc”.

Per il rettore Enrico Foti è “il primo passo verso la realizzazione di un Cancer center, fondato su multidisciplinarità, percorsi personalizzati, ricerca clinica e tecnologie avanzate”.