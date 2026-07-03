Policlinico di Palermo, 26 precari stabilizzati a tempo indeterminato

Dal 2025 già 266 assunzioni stabili. Il piano proseguirà nei prossimi mesi

PALERMO – Il Policlinico “Paolo Giaccone” prosegue il piano di stabilizzazione del personale precario con 26 nuove assunzioni a tempo indeterminato, entrate in vigore dal primo luglio.

I nuovi contratti riguardano tre dirigenti medici, di cui due assegnati alla Chirurgia vascolare e uno alla Diagnostica per immagini, un collaboratore amministrativo, diciotto infermieri e quattro operatori socio-sanitari.

Le assunzioni sono il risultato delle procedure di stabilizzazione avviate dall’azienda per il personale precario. Dallo scorso anno a oggi i dipendenti stabilizzati sono complessivamente 266.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori assunzioni a tempo indeterminato dei professionisti che hanno partecipato ai bandi e matureranno il requisito dei 18 mesi di servizio, anche non continuativi, previsto dalla normativa.

“Queste stabilizzazioni rappresentano un passaggio importante per la nostra azienda – afferma la direttrice generale Maria Grazia Furnari – L’inserimento a tempo indeterminato di professionisti che già lavorano nei nostri servizi significa dare continuità alle cure, rafforzare le équipe e valorizzare l’esperienza maturata sul campo. È un risultato che migliora l’organizzazione e, soprattutto, la qualità dell’assistenza ai cittadini. Il percorso continuerà nei prossimi mesi”.