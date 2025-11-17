 Policlinico Palermo: "Sms fraudolenti ai pazienti da un falso Cup"
Policlinico Palermo: “Sms fraudolenti ai pazienti da un falso Cup”

L'azienda invita a non cliccare su link sospetti
LA TENTATA TRUFFA
di
1 min di lettura

PALERMO – Il Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo informa che ad alcuni pazienti sono arrivati messaggi fraudolenti relativi al Centro unico di prenotazione (Cup).

Si tratta, spiega l’azienda, di tentativi di phishing, inviati per carpire dati personali o sensibili. Dal ‘Paolo Giaccone’ di Palermo si precisa che il Policlinico non invia alcun messaggio di questo tipo. Quelli che l’azienda ospedaliera universitaria invia ai pazienti riguardano solo ed esclusivamente prenotazioni, modifiche o cancellazioni di appuntamenti.

Il Policlinico di Palermo invita gli utenti a non cliccare su link sospetti, non fornire dati personali o informazioni sanitarie, segnalare eventuali messaggi dubbi ai nostri uffici o agli organi competenti.

