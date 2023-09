Politica, l’annuncio di Schlein: “Sul salario minimo insisteremo”

La segretaria dem al forum di Cernobbio

PALERMO – Quella sul salario minimo “è un’iniziativa su cui noi continueremo a insistere con il governo e a confrontarci nel merito di queste proposte”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Il salario minimo nei Paesi dove è stato adottato ha aiutato a sconfiggere la concorrenza sleale – ha aggiunto -. Non ha avuto effetti negativi sull’occupazione ma soprattutto ha rilanciato anche i consumi delle fasce più deboli di reddito”.

“Siamo convinti che bisogna prendere atto di come gli equilibri mondiali stanno cambiando, a partire dall’invasione criminale di Putin, dal confronto strategico Usa-Cina e dall’allargamento dei Brics, e ritagliare un nuovo protagonismo per l’Europa e per l ‘Italia”. Ha aggiunto la segretaria dem parlando di temi internazionali. “Serve un multilateralismo nuovo – ha detto – necessario per provare ad affrontare le nuove sfide, dalla crisi climatica alla situazione della finanza fino ai nuovi equilibri geopolitici”.