Polizia, denunciato truffatore seriale on line

Ecco come il malvivente adescava le povere vittime.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un ventiduenne specializzato nelle truffe on line. L’uomo adescava le sue vittime avvalendosi di un profilo Instagram ove proponeva capi di abbigliamento di marca con forti sconti. Gli utenti, allettati dai prezzi particolarmente vantaggiosi, credendo di fare un affare, acquistavano gli articoli utilizzando carte prepagate, senza poi vedersi recapitata la merce.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia sporta da una delle tante vittime, la quale, dopo aver acquistato con una carta prepagata diversi articoli griffati non si era vista recapitare i beni di lusso acquistati (tra cui una borsa e un giubbotto di gran marca). Attraverso l’analisi dei movimenti di denaro e dei tabulati telefonici, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del truffatore, che annoverava numerosi precedenti specifici per fatti analoghi. L’aumento esponenziale delle truffe online impone agli utenti una maggiore attenzione al fine di non incappare in spiacevoli trappole ordite con offerte allettanti di beni, servizi, viaggi, case in affitto e altro.