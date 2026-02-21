 Catania, polizia locale in monopattino: al via il servizio “Smart”
Polizia Locale in monopattino: al via il servizio “smart” nel centro storico

foto da Portale Turismo Catania
Per un presenza più capillare degli agenti
CATANIA
di
CATANIA – Agenti in monopattino per controlli più rapidi e una presenza più capillare nel cuore della città. Parte lunedì 23 gennaio il nuovo servizio “Smart Polizia Locale”, progetto che punta a rendere più efficace il presidio nelle zone a maggiore affluenza.

La presentazione ufficiale è in programma alle 11.30 in piazza Università, dove sarà avviata la sperimentazione del nuovo modello operativo.

Grazie ai monopattini elettrici messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, gli operatori pattuglieranno l’isola pedonale, la Villa Bellini e l’intero asse di via Etnea nel tratto Duomo–Stesicoro–Villa Bellini, area interdetta al traffico veicolare.

L’obiettivo è ampliare il raggio d’azione del servizio appiedato e garantire interventi più tempestivi. I controlli riguarderanno le violazioni al Codice della Strada, l’abbandono di rifiuti, la circolazione non autorizzata nell’isola pedonale, l’occupazione irregolare di suolo pubblico, l’accattonaggio molesto e i fenomeni che incidono sulla quiete pubblica.

