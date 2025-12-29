Palermo, rinforzi in arrivo: nuove assunzioni nella polizia municipale

Anche a Marsala sarà rinforzata la polizia locale

PALERMO – Svolta per la sicurezza urbana nel capoluogo siciliano. Presso il Teatro Garibaldi si è svolta la cerimonia di accoglienza per il primo scaglione di nuovi agenti della Polizia municipale, un’operazione che mette fine a un lunghissimo blocco del turnover.

Il piano complessivo prevede l’ingresso di 104 nuovi vigili, selezionati attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri Comuni italiani tra cui Ragusa, Taranto, Crotone e Termini Imerese. Di questi, ben 100 innesti sono stati resi possibili grazie al decreto sicurezza del governo nazionale.

Il sindaco Roberto Lagalla, insieme all’assessore Dario Falzone e al comandante Angelo Colucciello, ha sottolineato come l’amministrazione stia tornando a potenziare in maniera strutturale il corpo per rispondere alle richieste di legalità dei cittadini.

In 77 hanno già firmato il contratto, mentre i restanti lo faranno entro l’anno. Dopo i corsi di formazione e le visite mediche di rito, l’obiettivo è rendere i nuovi agenti pienamente operativi nei quartieri della città entro i primi tre mesi del 2026.

La situazione a Marsala

Anche il Comune di Marsala muove passi decisi per rafforzare l’organico, fermo agli ultimi concorsi degli anni ’90. A gennaio prenderanno servizio 6 agenti a tempo indeterminato, vincitori di una selezione che ha visto oltre 2.400 partecipanti, ai quali si aggiungono 11 unità assunte per cinque mesi tramite scorrimento della graduatoria.

Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Donatella Ingardia hanno confermato la volontà di investire ulteriormente nel 2027 per garantire decoro e vivibilità. La necessità di nuovi rinforzi è stata tragicamente confermata dai fatti di ieri sera in piazza Giacomo Matteotti, dove due agenti impegnati nella vigilanza natalizia sono rimasti feriti nel tentativo di fermare un motociclista; il centauro è fuggito in accelerazione travolgendo i vigili, che sono stati giudicati guaribili in 10 e 8 giorni presso l’ospedale locale.