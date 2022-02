Polizzi Generosa, benefattore dona mille euro per gli sfollati

In ventuno hanno dovuto lasciare la propria abitazione

POLIZZI GENEROSA (PA) – “Sono 21 gli sgomberati nella frana a Polizzi Generosa. Per 13 è stata trovava una sistemazione in una struttura ricettiva, mentre gli altri 8 hanno trovato ospitalità presso parenti. Al momento l’evoluzione della frana è seguita passo passa insieme alla protezione civile e ci sono dei volontari che controllano che venga rispettato il divieto di transito anche pedonale nell’area chiusa in paese”. Lo dice il sindaco Gandolfo Librizzi che in questi giorni ha firmato diverse ordinanze di sgombero e lanciato l’idea di una raccolta fondi per sostenere le persone in difficoltà.

“Devo dire che nelle tragedia scatta sempre tanta solidarietà – aggiunge il sindaco – Questa mattina abbiamo registrato l’invio tramite bonifico di mille euro di un uomo nato a Polizzi Generosa e residente al nord. Devo dire che la raccolta fondi sta andando avanti e ringrazio quanti stanno dando il loro contributo. Al momento una delle priorità è quella di aprire la strada statale fondamentale per il collegamento tra Palermo e Catania. Dovranno essere abbattuti gli edifici che si trovano nei pressi della strada e poi il tratto dovrà essere messo in sicurezza. Speriamo che si faccia quanto prima”.

