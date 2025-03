Cade da una scala a Polizzi Generosa, artigiano muore a 49 anni

L'uomo è deceduto all'ospedale Civico

POLIZZI GENEROSA (PALERMO) – Una caduta si è rivelata fatale per un artigiano di Polizzi Generosa. Gandolfo Cascio, 49 anni, è morto al Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo l’incidente. In base a quanto ricostruito dai carabinieri arrivati sul posto, l’uomo, un esperto della lavorazione del ferro, stava effettuando un intervento nel garage di un cliente.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Si trovava su una scala quando per cause ancora da accertare è caduto, battendo la testa. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma vista la gravità della situazione è stato poi disposto il trasferimento in ospedale tramite l’elisoccorso.

Il 49enne è stato ricoverato e tenuto sotto stretta osservazione, ma dopo tre giorni le sue condizioni sono precipitate. La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutto il paese, dove in tantissimi conoscevano il fabbro.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione locale e di Petralia Sottana hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono tuttora in corso, non si esclude che la caduta sia stata provocata da un malore.

L’incidente a Monreale

Pochi giorni fa, sempre in provincia di Palermo, si è verificato un altro incidente sul lavoro. In questo caso la tragedia è avvenuta a Monreale, dove ha perso la vita Antonio Alongi, 55 anni. L’operaio edile stava lavorando sul tetto di una villetta in via Regione Siciliana.Stava rimuovendo alcune lamiere quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando poi da un’altezza di tre metri.