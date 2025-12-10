 Canicattì, parametri acqua irregolari: chiusi i pompieri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Parametri dell’acqua irregolari: chiuso il distaccamento dei pompieri

Serve una vasta area dell'Agrigentino
Canicattì
di
1 min di lettura

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Chiusura precauzionale e temporanea per il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Canicattì. Il provvedimento è scattato in seguito a controlli igienico-sanitari che hanno rilevato parametri batteriologici irregolari nelle acque destinate al consumo umano del personale.

La sede, che copre un vasto territorio tra cui Racalmuto, Naro e Ravanusa, è stata chiusa su disposizione del Comando provinciale di Agrigento.

Le sigle sindacali (Conapo, Fns Cisl, Uilpa, Confsal, Fp Cgil e Ugl) hanno immediatamente chiesto un tavolo urgente al Prefetto Salvatore Caccamo e al Sindaco Vincenzo Corbo. L’obiettivo è duplice: avviare la sanificazione urgente dell’impianto idrico e sbloccare la costruzione della nuova sede.

Nonostante siano disponibili 5 milioni di euro per la nuova struttura, il progetto è bloccato per la mancanza di un’area idonea.

In attesa della risoluzione, il servizio tecnico urgente è stato riorganizzato e potenziato dalle sedi di Agrigento (distante 40 km) e Caltanissetta, ma i sindacati denunciano il perdurare della grave situazione strutturale della vecchia caserma.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI