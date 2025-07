Ponte Corleone di Palermo, consegnati i lavori del secondo stralcio

Lagalla: "Passi decisivi per la sua piena operatività'

PALERMO – Consegnati i lavori del “secondo stralcio della prima fase della manutenzione straordinaria del ponte Corleone”. I lavori sulla struttura – in direzione Trapani – che prevede un investimento complessivo di oltre 3,3 milioni di euro. E una durata contrattuale di 360 giorni, sono stati affidati da Anas al “Rti Consorzio stabile Infra.tec”. Nell’ambito dell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale nell’Area Palermo.

“L’avvio di questi lavori – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla – consentiranno di effettuare altri decisivi passi per la definitiva operatività della struttura. Per questo, ringrazio il commissario straordinario Matteo Castiglioni per il suo costante impegno e Anas che conferma professionalità ed attenzione per la gestione degli interventi.

La sicurezza delle infrastrutture – sottolinea il sindaco di Palermo – rappresenta una priorità irrinunciabile per l’Amministrazione. E così, dopo i lavori di consolidamento della carreggiata direzione Catania, sono in fase di esecuzione quello per il raddoppio ed il consolidamento della carreggiata direzione Trapani. Questo permetterà di mettere in sicurezza l’intero attraversamento del fiume Oreto”.

“In questa maniera – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando – si conferma l’impegno dell’amministrazione per garantire la sicurezza di una delle principali arterie di collegamento della città. Un risultato possibile grazie alla sinergia istituzionale tra Comune, Commissario Straordinario per il Ponte Corleone e Anas. Che con competenza e rapidità hanno accelerato i tempi di progettazione e affidamento”.