Ponte dell’8 dicembre: 13,9 milioni di italiani in viaggio

Previsto un giro di affari da 8,8 miliardi

ROMA – Saranno 13,9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza per il ponte dell’8 dicembre in anticipo sulle festività natalizie per un giro d’affari di 8,8 miliardi. Emerge dall’indagine realizzata per Federalberghi da Tecnè. La maggior parte (6,5 milioni di persone) partirà nella giornata del 5 dicembre, mentre 4,9 milioni di essi si muoveranno il sabato 6 dicembre.

Sceglieranno per la maggior parte l’Italia, privilegiando località d’arte e destinazioni con bellezze naturali; come luogo ideale per il soggiorno metteranno al primo posto l’albergo e il villaggio turistico; Si tratterranno fuori per una media di 4,2 giorni.

A vincere sulla scelta della destinazione sarà ancora il Belpaese. Al top delle preferenze, resistono le città d’arte con tutto il patrimonio artistico museale ed espositivo che esse offrono per coloro che si tratteranno entro i confini nazionali. La spesa media si attesterà sui 635 euro a persona producendo un giro di affari di 8,8 miliardi di euro. Chi andrà all’estero, a sua volta, non rinuncerà a visitare le grandi capitale europee ed extraeuropee.

L’indagine rivela inoltre una tendenza spiccata ad utilizzare questa occasione per visitare i mercatini natalizi, manifestazioni caratteristiche, fedeli alla tradizione, che mostrano di essere in forte crescita su tutto il territorio nazionale: essi attrarranno infatti il 61,3% di coloro che partiranno per il ponte dell’Immacolata.

Bocca (Federalberghi): dati rassicuranti, ma pesa il costo della vita

“I dati rilevati dalla nostra indagine ci restituiscono uno scenario luminoso, apparentemente rassicurante, soprattutto in previsione delle festività Natalizie – dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Questo quadro conferma una forte determinazione nel programmare un viaggio. Si continua a scegliere l’Italia, il che per noi è motivo di grande orgoglio, si ama ritrovare l’atmosfera ideale nei mercatini natalizi, si cerca un arricchimento culturale nelle città d’arte e ci si garantisce un soggiorno principalmente in albergo, proprio nell’ottica di rendere la vacanza il più rilassante possibile. Va senz’altro considerato determinante il calendario di dicembre 2025, che fa cadere di lunedì la festa dell’Immacolata, offrendo maggiori opportunità nel programma di viaggio”.

“Tuttavia – conclude Bocca – non possiamo trascurare il fatto che, accanto a milioni di italiani che si metteranno in movimento, vi sarà una parte consistente del Paese costretta a rimanere a casa per il Ponte a causa dell’aumento del costo della vita. Ciò mette in evidenza una fragilità reale, amplificata dagli aumenti nelle ordinarie spese quotidiane che spingono molti dei nostri concittadini a far retrocedere nella scala delle priorità la legittima esigenza della vacanza”.

Santanchè: crescita rispetto al 2023

“Il Ponte dell’Immacolata 2025 sarà una vera festa per il turismo italiano – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè -: rispetto al 2023, gli italiani che scelgono di spostarsi crescono del +4,5% e il giro d’affari è in aumento addirittura del 97%. Questi numeri straordinari parlano di una voglia ritrovata di esplorare la nostra Nazione e di celebrarne le tradizioni, ma sono anche il risultato concreto dell’impegno del Governo e del ministero del Turismo, che hanno puntato sulla valorizzazione del settore e sostenuto imprese, operatori, professionisti e famiglie che lavorano ogni giorno per rendere l’esperienza di viaggio in Italia speciale, unica e indimenticabile”.