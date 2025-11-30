Ponte, Faraone (Italia Viva): “Serve, quello che non serve è Salvini”

Secondo il vicepresidente di Italia Viva, l'arroganza "crea solo danni"

CATANZARO – “Tra le posizioni di chi dice ‘il Ponte serve’ e ‘il Ponte non serve’, io sposo una terza posizione: il Ponte serve, quello che non serve è Salvini”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“La gestione di Salvini – prosegue – ci ha condotto in un vicolo cieco. La Corte dei Conti ha chiamato il governo a rispondere a dei rilievi puramente tecnici. Ma io temo che il governo non lo riuscirà a fare. Per cui si dovrà ricominciare tutto da capo, i tempi si allungheranno a dismisura”.

“Arroganza crea solo danni”

“E tutto questo solo per la smania di Salvini di intestarsi il merito di realizzare il Ponte. È stato superficiale e arrogante. Mentre ancora la Corte dei Conti doveva esprimersi, lui promuoveva le selezioni per lavorare nei cantieri. Eppure, sarebbe bastato rispettare le procedure e le norme dello Stato e non seguire la logica del ‘siccome sono eletto, posso fare quello che voglio'”.

“Questa arroganza – conclude Faraone – ha creato solo danni perché insieme al Ponte si bloccheranno le opere che si sarebbero potute realizzare con i soldi impegnati per il Ponte”.