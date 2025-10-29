Ponte Stretto, Salvini “Decisione Corte dei conti non modifica i tempi”

ROMA (ITALPRESS) – “La Corte dei conti ha deciso di sottoporre la

valutazione alla sezione centrale di controllo udienza, che si è

svolta proprio questa mattina. Si tratta di una scelta che non

modifica il termine previsto per la determinazione sulla

registrazione, fissato al 7 novembre. Il lavoro svolto, non da un

ministro, ma da centinaia di tecnici, ingegneri, docenti

universitari è stato serio, articolato e trasparente. Ovviamente

nel rispetto delle norme italiane ed europee”. Lo ha detto il

ministro Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. “E’ stata rispettata la normativa ambientale, oggetto di una mole davvero imponente di approfondimenti tecnici ed amministrativi. Il ponte farà risparmiare, secondo i tecnici, non secondo la politica, tempo, denaro e salute con 200 mila tonnellate di CO2 in meno emesse nell’aria all’anno”, ha aggiunto. Salvini ha sottolineato che “sui profili di

evidenza pubblica, i tecnici hanno dimostrato che l’aumento del

corrispettivo è dovuto, in larga percentuale, dall’esigenza di

garantire un aggiornamento del costo dei materiali. Quindi nessuna violazione, nessun ritiro della delibera Cipess. Il mio impegno è di fare questo ponte dopo 160 anni di tentativi e di progetti, e di farlo bene nell’interesse del popolo italiano.

“Che un ponte non abbia un interesse pubblico lo scopro oggi. Il Ponte è uno spreco? No, assolutamente, a proposito di lavoro nelle prime 72 ore sono arrivati più di 8.000 curriculum e richiesti di lavoro da parte di ingegneri, tecnici, geometri architetti. Se si fa il ponte non si fanno tutte le altre opere in Calabria e Sicilia? E’ vero l’esatto contrario. Noi stiamo investendo 23 miliardi in Sicilia e 22 miliardi in Calabria. Non fare il ponte non avrebbe assolutamente nessun senso miglioreranno i collegamenti interni e con il resto d’Europa” ha concluso il minisro.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-