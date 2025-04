Ponte sullo Stretto, Ciucci: “In estate via libera dal Cipess”

Le parole dell'ad della Stretto di Messina

ROMA – Per il Ponte sullo stretto di Messina è previsto tra giugno e luglio il via libera del Cipess, che avrà luogo a valle dell’intero iter autorizzativo e consentirà di potere avviare la progettazione esecutiva e il programma delle opere anticipate, quali accantieramento, bonifica da ordigni bellici, indagini archeologiche e, in maniera graduale, le procedure espropriative. A spiegarlo l’amministratore delegato della società Pietro Ciucci in una nota nella quale si fa il punto sugli iter autorizzativi.

Ciucci ricorda inoltre che il Ponte prevede un investimento complessivo pari a 13,5 miliardi – a fronte di un impatto sul pil nazionale di 23 miliardi di euro – e che ha già ottenuto il benestare di Governo e UE e la sua realizzazione sarà accompagnata da un grande piano di investimenti, pari a 70 miliardi di euro, su strade e linee ferroviarie di Sicilia e Calabria.