Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S): “Interessano gli ‘affari'”

ROMA- “Il progetto del Ponte sullo Stretto di fatto ancora non c’è, ma intanto in molti si stanno già arricchendo grazie all’operazione del governo. Buon per loro, ma ribadisco quanto come M5s sosteniamo da un anno e mezzo: a Salvini e al governo sembra interessare molto più “l’affare Ponte” che l’infrastruttura in sé”. Così in una nota la senatrice messinese del M5s Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai.

“La quale, oltre alle varie criticità emerse – prosegue – nel suo primo passaggio nella commissione Via-Vas, ora deve vedersela anche con la faglia nella costa calabrese. Nel frattempo però Salvini si dice certo che i cantieri apriranno quest’anno, e le procedure di esproprio vanno avanti ugualmente, nonostante il progetto all’atto pratico non ci sia”.

“Quando nel governo Meloni – conclude Floridia – riusciremo a scorgere un barlume di serietà, sarà sempre troppo tardi”.