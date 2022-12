Ponte sullo Stretto, Salvini: “Basta rinviare. Non è uno scherzo”

"Col Ponte si evita la condanna all’isolamento della Sicilia". Così il vicepremier e ministro

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini accelera sul collegamento tra l’Isola e lo Stivale. E, durante l’audizione al Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero, non usa mezzi termini: “Il ponte sullo Stretto di Messina non è più rinviabile – afferma – È un’opera strategica. È una cosa assolutamente seria, non è uno scherzo. Col Ponte dello Stretto si evita tra l’altro la condanna all’isolamento della Sicilia, che costa ai siciliani sei miliardi di euro all’anno”.

Salvini: “Col Ponte nuovi posti di lavoro”

Il ministro e leader della Lega, insomma, sembra fare sul serio su quella che viene definita la madre di tutte infrastrutture. “La costruzione del Ponte – sottolinea – permetterà la creazione di posti di lavoro veri”. Dopo tanti anni sono tanti i segnali di accelerazione sul Ponte sullo Stretto: dalla riattivazione della società Ponte Stretto Spa, allo stop dei contenziosi in corso con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera.