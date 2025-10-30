Infuria la polemica, il punto sul Ponte: alla fine si farà o no?

La 'bocciatura'. Salvini: "Andiamo avanti"

MESSINA- Si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto.

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che “all’esito della riunione, si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti – viene chiarito -, il Governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento. Rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera”.

Salvini: “Andiamo avanti”

Sul Ponte, “la maggioranza è compatta, abbiamo appena finito una riunione con Meloni e Tajani che mi hanno dato mandato di andare avanti sul percorso che vi ho appena illustrato. Ci tengo a dire a siciliani, calabresi e a tutti gli italiani che andiamo avanti, i cantieri partiranno dopo 160 anni. Ci viene chiesto un supplemento di documentazione? Lo facciamo”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al termine della riunione.

Schlein: “Il governo si fermi”

“Abbiamo sempre detto che questa opera è inutile, vecchia e dannosa. Dopo quanto accaduto ieri chiediamo al governo di agire responsabilmente e di fermarsi. Ci sono anche progetti più seri e urgenti, anche in Calabria e Sicilia. Del resto noi avevamo fatto un esposto sul Ponte con Avs e probabilmente alcuni dei nostri rilievi saranno stati fatti propri dalla Corte dei Conti”, attacca la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa a proposito della bocciatura della delibera del Cipess.

Parla il sindaco Basile

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una forte accelerazione sulle attività per arrivare al Ponte sullo Stretto – dice il sindaco di Messina, Federico Basile -. Adesso arriva un parere della Corte dei Conti che certamente andrà letto con attenzione nelle sue motivazioni, per capire se le questioni sollevate sono di natura contabile o amministrativa, legate cioè alla legittimità degli atti”.

“È un approfondimento necessario, perché si tratta di uno stop che probabilmente neppure il Governo si aspettava – continua -. Da ciò che ho potuto comprendere, la volontà politica di procedere da parte del Governo resta comunque forte. Tuttavia, prima di lanciarsi in commenti o valutazioni, è importante capire fino in fondo le ragioni che hanno portato la Corte a frenare un’opera così fortemente voluta e spinta negli ultimi anni”.

Un altro atto ‘sub iudice’

C’è un altro atto sub iudice da parte della Corte dei Conti riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, che riguarda il decreto approvativo del Ministero dei Trasporti del terzo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con il concessionario Società Stretto di Messina.

I magistrati dell’Ufficio di controllo della Corte dei Conti stanno al momento esaminando i documenti ed entro i primi giorni del mese di novembre dovranno decidere se poi sottoporli o meno al collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità.

A quanto si apprende, questo passaggio giuridico è stato citato ieri nell’adunanza pubblica che invece aveva riguardato la negazione del visto di legittimità al ponte sullo Stretto (delibera Cipess di agosto), da parte della Corte.