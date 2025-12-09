 Pordenone, scontro tra un'auto e una corriera: un morto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pordenone, scontro tra un’auto e una corriera: un morto e alcuni studenti feriti

Sul posto i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco
INCIDENTI
di
1 min di lettura

PORDENONE – Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti ma in modo lieve. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un’auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare.

Nell’urto è morto all’istante il conducente dell’auto e sono rimasti feriti forse 5 o 6 ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all’ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che stanno liberando l’autista dell’autobus rimasto incastrato tra le lamiere.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI