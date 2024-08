Porticello, Cartosio: “Fascicolo contro ignoti, sviluppi imprevedibili”

La conferenza stampa del procuratore di Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Una tragedia gravissima. In questa vicenda abbiamoa vuto la fortuna di avere la collaborazione di reparti dei vigili del fuoco con coraggio e professionalità eccezionali. Hanno compiuto azioni per niente facili, scendendo a 50 metri di profondità, ispezionando l’imbarcazione e recuperando i coirpi. A loro va il nostro massimo riconoscimento, così come alla guardia costiera, per quello che hanno fatto”. Queste le prime parole pronunciate dal procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, nel corso della conferenza stampa convocata in merito al naufragio del Bayesian nelle acque di Porticello che ha provocato sette morti.

Cartosio: “Sviluppi imprevedibili”

Cartosio ha poi comunicato ufficialmente che la Procura ha aperto un fascicolo nei confronti di ignoti ipotizzando i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. “Ma siamo alla fase iniziale delle indagini – ha spiegato ai cronisti -, gli sviluppi sono imprevedibili. Potrebbero essere di qualunque tipo, non escludiamo assolutamente nulla”.

In aggiornamento